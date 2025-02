Dólar cola nos R$5,83 com nova pressão de tarifas de Trump

Comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas sobre produtos de alguns países voltou a pressionar os ativos globais na manhã desta quinta-feira, com reflexos no Brasil.

Na véspera, Trump havia aumentado as esperanças de que haveria um adiamento de um mês nas novas tarifas sobre produtos do México e do Canadá, dizendo que elas podem entrar em vigor em 2 de abril. Ele também propôs uma tarifa “recíproca” de 25% sobre carros e outros produtos europeus.

Nesta quinta-feira, no entanto, Trump disse que as tarifas entrarão em vigor em 4 de março. Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, ele também anunciou a cobrança de uma taxa adicional de 10% sobre os produtos da China a partir dessa data.

Com isso, o dólar ganhou força em todo o mundo. No Brasil, após marcar a mínima de R$5,7963 (-0,10%) às 9h57, o dólar à vista escalou até a máxima de R$5,8387 (+0,63%) às 13h26.

No exterior, às 17h35, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,75%, a 107,250.

Pela manhã, o Banco Central vendeu apenas 6.500 dos 20.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de abril de 2025.