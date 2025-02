Dólar sobe em linha com o exterior após novos comentários de Trump sobre tarifas

Trump já havia prometido a imposição de tarifas de 25% sobre México e Canadá antes de tomar posse, defendendo a medida como uma forma de punir os vizinhos por permitirem a entrada de imigrantes sem documentação e fentanil nos EUA.

Em fevereiro, no entanto, Trump acertou separadamente com os dois países a suspensão das tarifas até 4 de março, em troca de novas ações dos vizinhos para enfrentar os problemas levantados por ele.

"As ameaças de Trump foram em parte ignoradas ontem devido à expectativa de que ainda haveria negociações e que as tarifas poderiam ser evitadas. Mas a confirmação de hoje foi uma clara mensagem para o mercado de que as tarifas estão a caminho e que não devem ser subestimadas", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

Com as notícias desta quinta, o dólar se fortaleceu no exterior, tanto ante seus pares fortes quanto ante emergentes.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,68%, a 107,170.