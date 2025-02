Economistas chineses apostam em resistência da China em meio a tensões comerciais

"Tornamos mais fácil para outros países fazer negócios conosco, fortalecendo as relações comerciais além dos EUA", disse Zong.

Minutos depois que a tarifa de 10% de Trump sobre importações chinesas entrou em vigor em 4 de fevereiro, Pequim anunciou tarifas retaliatórias sobre alguns produtos de energia e automóveis dos EUA, além de uma série de medidas contra o Google e outras empresas norte-americanas.

Trump também anunciou uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, o que acabou sendo seguido por vários países, incluindo Vietnã, Coreia do Sul e Índia, que revelaram suas próprias medidas sobre as importações chinesas de aço e produtos relacionados ao aço.

"Apesar disso, a participação (da China) nas exportações globais permaneceu forte", disse Zong, acrescentando que espera que a China adote uma política fiscal mais agressiva neste ano, junto de medidas adicionais para estabilizar a demanda interna.

Alex Hongcai Xu, vice-diretor do Comitê de Política Econômica da Associação Chinesa de Ciências Políticas, disse que as empresas chinesas estão diversificando seus mercados de exportação e ampliando a cooperação de investimentos no exterior, o que ajudará a mitigar os custos e os riscos da guerra comercial.

Para se proteger ainda mais, Xu espera que a China forneça subsídios financeiros e isenções fiscais para os setores de agricultura e manufatura atingidos pelas tarifas.