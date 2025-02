Eletrobras aprova em assembleia mais uma cadeira no conselho e atuação no "varejo" elétrico

SÃO PAULO (Reuters) - Acionistas da Eletrobras aprovaram em assembleia geral extraordinária (AGE) na quarta-feira mudanças no estatuto social da companhia, incluindo o aumento de uma vaga no conselho de administração e a previsão de atuação no mercado varejista de energia elétrica.

Com a aprovação, o colegiado da Eletrobras passa de nove para 10 membros. Segundo a empresa, a alteração ocorreu em função da necessidade de ajuste na estrutura de seus comitês, com a criação de um quinto órgão de assessoramento, ao mesmo tempo em que a empresa busca restringir que membros externos ocupem esses cargos, admitindo-os apenas no comitê estatutário de Auditoria e Riscos.

Em paralelo, a Eletrobras segue negociando um acordo com a União que poderá levar a uma nova ampliação do colegiado, com cadeiras reservadas para indicações do governo federal.