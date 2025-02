Embraer vê aumento de entregas de aviões em 2025

As previsões da empresa brasileira para este ano incluem entregas de 77 a 85 aviões comerciais, um aumento em relação às 73 registradas em 2024, enquanto as entregas de jatos executivos foram estimadas entre 145 e 155, acima das 130 do ano passado.

"A gente podia ter um 'guidance' até melhor que este, sendo muito sincero. Esse 'guidance' está dentro do limite dos gargalos da cadeia", disse à Reuters o presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto. A empresa reportou seus resultados do quarto trimestre nesta quinta-feira.

Fabricantes de aviões, incluindo Airbus e Boeing, têm sofrido nos últimos anos com problemas em fornecedores, como faltas de motores, que afetaram planos de produção e atrasaram entregas.

Gomes Neto disse que o cenário está melhorando e destacou que embora alguns problemas persistam, a Embraer deve conseguir distribuir mais sua produção ao longo de 2025, aliviando um pouco da pressão normalmente vista no quarto trimestre, que tende a concentrar muitas entregas.

"A cadeia como um todo vem melhorando, mas ainda tem alguns gargalos importantes que limitaram produção ano passado e limitam neste também. A gente até entende um pouco algumas dificuldades, porque está aumentando o volume a cada ano para eles também", afirmou o executivo.

O aumento nas entregas deve resultar também em uma expansão de receitas, que foram estimadas entre US$7 bilhões e US$7,5 bilhões em 2025, depois de terem atingido US$6,39 bilhões no ano passado.