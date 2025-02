Encomendas de bens de capital dos EUA superam expectativas em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital fabricados nos Estados Unidos aumentaram em janeiro, indicando uma recuperação nos gastos das empresas com equipamentos no primeiro trimestre.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, aumentaram 0,8% após um avanço revisado para baixo de 0,2% em dezembro, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3%, depois de um ganho de 0,4% em dezembro relatado anteriormente.