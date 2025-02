Fleury tem lucro dentro do esperado no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Fleury registrou lucro líquido de R$84 milhões no quarto trimestre, praticamente em linha com o esperado pelo mercado e 3,3% acima do resultado de um ano antes, mostrou balanço do grupo de medicina diagnóstica nesta quinta-feira.

Analistas esperavam lucro de R$87 milhões para a companhia, segundo média de estimativas compiladas pela Lseg.