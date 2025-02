Ibovespa sobe na abertura em meio a balanços e com Petrobras sob holofote

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a uma nova batelada de resultados corporativos, com Petrobras entre os destaques após reportar resultado pior do que as expectativas, bem como investimento acima do guidance e anunciar menos dividendos do que esperavam analistas.

Às 10h05, Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,14%, a 124.938,24 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, caía 0,34%.

(Por Paula Arend Laier)