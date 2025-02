Mais de metade das instituições financeiras consultadas pelo BC apontam quadro fiscal como principal risco

BRASÍLIA (Reuters) - Pesquisa trimestral do Banco Central com instituições financeiras apontou que o risco fiscal foi apontado como o mais importante à estabilidade financeira no horizonte dos próximos três anos por mais da metade dos participantes da sondagem, realizada em fevereiro.

A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que em 52% das respostas, o risco fiscal foi apontado como o mais importante, ante 42% em novembro. Em seguida, os riscos à estabilidade financeira mais citados foram o cenário internacional (16%, ante 27% em novembro) e a inadimplência e atividade (13%, ante 12%).

(Por Isabel Versiani)