Minério de ferro recua por preocupação com exportações chinesas, mas demanda limita perdas

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro fecharam em queda nesta quinta-feira, pressionados pela escalada das medidas tarifárias contra o aço chinês, embora a sólida demanda pelo ingrediente siderúrgico na China tenha amortecido a trajetória de perdas.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,8% mais baixo, a 805 iuanes (US$110,77) a tonelada.