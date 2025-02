O que são o FMI e o Banco Mundial, e o que acontecerá se os EUA retirarem o apoio?

LONDRES (Reuters) - As preocupações estão aumentando em relação à possível retirada dos Estados Unidos de organismos multilaterais, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, com a ausência do secretário do Tesouro, Scott Bessent, nas reuniões do G20 elevando a ansiedade.

Então, o que são o FMI e o Banco Mundial e o que acontecerá se Washington se retirar deles?

O QUE FAZEM O FMI E O BANCO MUNDIAL?