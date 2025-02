Petrobras poderá pedir extensão do contrato de partilha do campo de Mero neste ano

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras poderá entrar ainda neste ano com um pedido de extensão do contrato de partilha do campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, afirmou nesta quinta-feira a diretora de Exploração e Produção da companhia, Sylvia dos Anjos.

A medida tornou-se possível após uma mudança regulatória da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que passou a permitir que contratos de partilha sejam estendidos.