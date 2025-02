Prejuízo da Braskem triplica no 4º tri, em resultado abaixo do esperado

A petroquímica Braskem divulgou na madrugada desta quinta-feira que sofreu prejuízo de US$ 967 milhões no quarto trimestre, três vezes acima do resultado negativo apurado no mesmo período de 2023 e com um desempenho operacional recorrente em queda de 50%.

A companhia, que há anos vem enfrentando desembolsos bilionários para reparar prejuízos em Maceió relacionados a eventos derivados do afundamento do solo da cidade em que a empresa promovia atividades de mineração, apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente de US$ 102 milhões nos três últimos meses do ano passado, queda de 52% na comparação anual.

O balanço da companhia foi novamente impactado em parte por efeitos cambiais que ajudaram o resultado financeiro a ficar negativo no período em US$ 1,1 bilhão, bem acima dos US$ 154 milhões, também negativos, do quarto trimestre de 2023.