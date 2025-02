S&P 500 termina em baixa com queda da Nvidia após balanço

Por Noel Randewich e Johann M Cherian

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq encerraram em forte queda nesta quinta-feira, pressionados por uma baixa nas ações da fabricante de chips Nvidia, depois que seu balanço trimestral não conseguiu reacender o rali dos papéis relacionados à inteligência artificial em Wall Street, enquanto investidores se concentraram em dados que apontam para uma desaceleração da economia dos Estados Unidos.

A Nvidia caiu depois que a empresa do Vale do Silício apresentou uma previsão trimestral mais fraca do que o esperado para a margem bruta, que ofuscou uma perspectiva de receita positiva.