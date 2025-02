Taxas dos DIs sobem sob influência de Treasuries e dados de emprego no Brasil

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,83%, ante 14,757% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,81%, ante 14,733%.

Comentários pouco claros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas a produtos de alguns países voltou a pressionar os ativos globais na manhã desta quinta-feira, com reflexos no Brasil.

Na véspera, Trump havia aumentado as esperanças de que haveria um adiamento de um mês nas novas tarifas sobre produtos do México e do Canadá, dizendo que elas podem entrar em vigor em 2 de abril. Ele também propôs uma tarifa “recíproca” de 25% sobre carros e outros produtos europeus.

Nesta quinta-feira, no entanto, Trump disse que as tarifas entrarão em vigor em 4 de março. Em uma publicação na sua plataforma Truth Social, Trump também anunciou a cobrança de uma taxa adicional de 10% sobre os produtos da China a partir dessa data.

“Com o anúncio de Trump sobre as tarifas, antes mesmo de saírem os dados econômicos dos EUA hoje a curva norte-americana já estava abrindo”, disse Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos.

Quando os números saíram, às 10h30, houve novo impulso para a curva norte-americana. O Departamento do Comércio informou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA aumentou a uma taxa anualizada de 2,3% no último trimestre, depois de acelerar a um ritmo de 3,1% no trimestre de julho a setembro. Esta foi a segunda estimativa para o quarto trimestre.