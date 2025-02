RIO DE JANEIRO (Reuters) - A equipe técnica do Ibama recomendou que o órgão negue autorização para a Petrobras realizar perfurações na Bacia da Foz do Amazonas, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

A decisão final será tomada pelo presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

(Por Fábio Teixeira)