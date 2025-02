Trump mantém expectativa de tarifas recíprocas e 20% para China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve nesta quinta-feira sua promessa de impor tarifas recíprocas a outras nações e disse que suas tarifas adicionais de 10% sobre a China as elevariam para um total de 20%.

Falando aos repórteres na Casa Branca, Trump também disse que a União Europeia tem sido muito dura com os Estados Unidos em relação ao comércio. Questionado sobre as tarifas sobre o México e o Canadá, Trump reiterou que não vê progresso no tráfico de medicamentos.

(Reportagem de Jeff Mason e Katharine Jackson)