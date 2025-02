Trump promete tarifas contra México e Canadá para 4 de março e mais 10% sobre a China por causa do fentanil

Agentes apreenderam 450 quilos da droga na fronteira sudoeste dos EUA em janeiro de 2025, uma queda de 50,5% em relação ao ano anterior, mas ainda o suficiente para matar muitos milhões de norte-americanos, disse a autoridade da Casa Branca.

Mas o congelamento da ajuda externa norte-americana está interrompendo os esforços para combater o comércio ilícito das drogas. A Reuters informou na segunda-feira que o fim do auxílio paralisou a expansão de um programa da Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar a Marinha Mexicana a rastrear melhor as cargas que entram nos seus portos.

TÁTICA

A decisão de Trump de elevar tarifas sobre produtos chineses reflete os aumentos sistemáticos ocorridos na guerra comercial com Pequim exercida durante o seu primeiro mandato, até que negociações comerciais ocorressem entre as duas maiores economias do mundo.

Até agora, o presidente chinês, Xi Jinping, não se envolveu no tema do fentanil, aplicando taxas retaliatórias de 10% sobre o setor energético e de equipamentos agrícolas dos EUA.

Mas Pequim pode reagir com mais força se as novas tarifas de Trump atingirem 20% em todos os produtos importados da China para os EUA, que totalizaram 439 bilhões de dólares no ano passado, segundo dados do Escritório do Censo dos EUA. Muitas dessas importações já enfrentavam tarifas de até 25% devido às ações comerciais do primeiro mandato de Trump.