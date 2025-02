Vendas pendentes de moradias nos EUA caem para mínima recorde em janeiro

"Não está claro se o janeiro mais frio dos últimos 25 anos contribuiu para que houvesse menos compradores no mercado e, nesse caso, espera-se maior atividade de vendas nos próximos meses", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR. "No entanto, é evidente que os preços elevados das casas e as taxas de hipoteca mais altas prejudicaram a acessibilidade."

Dados da Agência Federal de Financiamento da Habitação na terça-feira mostraram que os preços das casas aumentaram 4,7% nos 12 meses até dezembro. As taxas de hipoteca mais altas somadas aos preços elevados dos imóveis reduziram significativamente a acessibilidade.

A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos oscilou em torno de 7% em janeiro, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac. Ela caiu para cerca de 6,85%.

As taxas hipotecárias permaneceram elevadas apesar dos cortes de 100 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde setembro. O banco central dos EUA interrompeu os cortes em janeiro enquanto avalia o impacto das políticas do governo Trump, como tarifas, cortes de impostos e deportações em massa de imigrantes, que são consideradas inflacionárias pelos economistas.

(Reportagem de Lucia Mutikani)