Ação do Pan avança 4% após "upgrade" do UBS BB

(Reuters) - As ações do Banco Pan avançavam cerca de 4% nesta sexta-feira, descoladas do viés mais negativo do setor financeiro na bolsa paulista, tendo como pano de fundo "upgrade" do UBS BB, que vê um bom ponto de entrada nos papéis.

Em relatório a clientes, os analistas do banco suíço afirmaram que a R$6,90 (na véspera a ação fechou a R$6,92) enxergam a ação precificando um lucro de R$980 milhões, abaixo da sua previsão de R$1,242 bilhão para 2025.

"Nós atualizamos (a recomendação) para compra, pois esperamos que o lucro cresça 45% em 2025...à medida que as fortes margens (no crédito) de veículos promovam um aumento adicional da margem financeira (NII)", escreveram.