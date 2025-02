AGU estima que desoneração da folha gerará prejuízo de R$20 bi aos cofres públicos em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, em setembro, o fim do benefício com a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia e a cobrança gradual de alíquota cheia do INSS em municípios com até 156 mil habitantes, após longo processo de negociação com o Congresso Nacional, que derrubou vetos do presidente à prorrogação do benefício.

Segundo a AGU, as medidas do governo federal para a compensação totalizaram uma arrecadação de R$9,38 bilhões em 2024, valor bem abaixo do impacto negativo total da desoneração de R$30,5 bilhões, o que gerou um déficit de R$21,12 bilhões. Para este ano, a projeção da área econômica citada pela AGU é de um déficit de R$20,23 bilhões.

O documento destaca também que uma proposta do governo federal para elevar a alíquota da Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) prevê arrecadação de R$20,9 bilhões para 2025, mas ainda segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Em dezembro, o então presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou que não havia "demanda" nem "apoio político" para a votação da matéria.

(Por Victor Borges)