Colapso de sistema de pagamentos do BCE repercute no setor financeiro

Por Tom Sims e Francesco Canepa e John O'Donnell

FRANKFURT (Reuters) - A zona do euro continuava a sofrer nesta sexta-feira as consequências de uma pane sem precedentes na máquina de pagamentos do Banco Central Europeu, que sustenta trilhões de euros em transações, com os bancos tendo problemas para processar as negociações de valores mobiliários.

O BCE informou no final da quinta-feira que havia consertado a interrupção de aproximadamente sete horas em seu sistema de pagamentos, o que havia deixado as transações, provavelmente no valor de trilhões de euros, de empresas, consumidores e investidores em suspenso durante a maior parte do dia.