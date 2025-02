Consumidores da zona do euro reduzem expectativas de inflação no curto prazo, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação no curto prazo no mês passado, mas continuaram a ver uma contração econômica à frente, indicando que as famílias permanecem relativamente pessimistas em relação às perspectivas do bloco, mostrou uma pesquisa do BCE nesta sexta-feira.

A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses diminuiu para 2,6% em janeiro, de 2,8% no mês anterior, enquanto as expectativas para os próximos três anos permaneceram em 2,4%, acima da meta de 2% do próprio BCE, de acordo com a Pesquisa de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu.

A queda ocorreu no momento em que as famílias reduziram sua expectativa de crescimento da renda nominal de 1,1% para 0,9%, indicando que as famílias preveem recuo em seus rendimentos ajustados pela inflação, o que seria um entrave para o crescimento.