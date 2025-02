Dólar dispara acima dos R$5,90 com indicação de Gleisi e discussão na Casa Branca

O dólar à vista fechou em alta de 1,50%, aos R$5,9165 -- maior cotação de fechamento desde 24 de janeiro, quando encerrou em R$5,9182.

A semana foi desastrosa para o real, com o dólar acumulando alta de 3,25%. No mês a moeda norte-americana ainda acumulou ganhos de 1,39%.

Às 17h05 na B3 o dólar para abril -- que se tornou o mais líquido nesta sessão -- subia 1,10%, aos R$5,9420.

A manhã desta sexta-feira foi marcada pela disputa entre comprados e vendidos pela formação da taxa Ptax de fim de mês. Calculada pelo BC com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Agentes também buscavam o dólar como forma de proteção antes do período de Carnaval, que manterá os mercados fechados no Brasil até quarta-feira. Em função disso, a moeda norte-americana se manteve em alta durante praticamente toda a manhã.

Mas as cotações dispararam no início da tarde, após o anúncio de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Gleisi -- uma crítica contumaz do Banco Central e dos cortes no Orçamento do governo -- para a pasta de Relações Institucionais.