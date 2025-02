Dólar avança antes de dados de inflação dos EUA e com tarifas de Trump em foco

Dados de inflação ao consumidor mais fortes do que o esperado neste mês já haviam alertado os mercados sobre as pressões inflacionárias, mas alguns membros do Fed, incluindo o chair Jerome Powell, minimizaram os números, reiterando a visão de que o índice PCE é um medidor mais confiável da inflação.

Também há uma preocupação com as expectativas dos consumidores para o nível dos preços, uma vez que pesquisas têm apontado que parte da população norte-americana teme que as tarifas prometidas por Trump possam significar produtos mais caros.

Por outro lado, fevereiro também tem sido um mês de dados fracos para outros indicadores sobre a economia norte-americana, com queda na confiança do consumidor e desaceleração da atividade empresarial.

Os investidores ainda seguem de olho em notícias sobre os planos tarifários de Trump, que disse na véspera que as tarifas de 25% sobre Canadá e México e uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses entrarão em vigor em 4 de março, afastando expectativas de um adiamento para as medidas.

Economistas apontam que as políticas tarifárias de Trump têm potencial inflacionário, o que seria um outro argumento para o banco central dos EUA manter a taxa de juros em patamar elevado.

Na cena geopolítica, o destaque será o encontro desta sexta entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em que podem assinar um acordo para permitir a participação norte-americana no setor mineral ucraniano.