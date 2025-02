Gastos do consumidor dos EUA caem em janeiro; inflação mensal aumenta

A fraqueza em janeiro provavelmente refletiu a diminuição do estímulo das compras antecipadas, bem como o peso das temperaturas frias fora de época e das tempestades de neve que atingiram grande parte do país. Os incêndios florestais, que queimaram áreas de Los Angeles, provavelmente também prejudicaram os gastos.

As tempestades de inverno interromperam a construção de casas no mês passado e contribuíram para reduzir o crescimento do emprego. Os dados são consistentes com as expectativas de uma desaceleração do crescimento econômico no primeiro trimestre. As estimativas do Produto Interno Bruto para o trimestre de janeiro a março estão, em sua maioria, abaixo de uma taxa anualizada de 2,0%. A economia cresceu 2,3% no quarto trimestre.

Além do clima, as políticas do governo do presidente Donald Trump, incluindo tarifas e cortes acentuados de gastos, também estariam prejudicando a atividade econômica.

Em seu primeiro mês no cargo, Trump emitiu uma série de decretos tarifários, impondo uma taxa adicional de 10% sobre os produtos da China. Na quinta-feira, Trump disse que uma tarifa de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses entrará em vigor em 4 de março, depois de ter sido adiada por um mês, juntamente com uma taxa extra de 10% sobre as importações chinesas.

Outras tarifas sobre aço, alumínio e veículos automotores importados entrarão em vigor em breve ou estão em desenvolvimento acelerado.

DETERIORAÇÃO DA CONFIANÇA