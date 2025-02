Geradoras projetam cortes de energia ainda elevados em 2025 e pressionam por solução

O projeto mencionado compreende um bipolo em corrente contínua que levará energia do Nordeste aos centros de carga do Sudeste em construção pela chinesa State Grid, com investimentos de R$18 bilhões.

SOLUÇÕES NA MESA

Como solução de mais curto prazo, as geradoras tentam ampliar seus direitos a ressarcimentos, alegando que os cortes ocorrem em grande parte devido a eventos externos e sem relação com a performance direta das usinas.

Pelas regras atuais, são passíveis de reembolso apenas as restrições por "indisponibilidade externa", quando há falha em equipamentos de terceiros, por determinado tempo, que afeta o escoamento da energia. Segundo as geradoras, por essa regra, menos de 2% dos cortes apurados estão sendo reembolsados.

As associações setoriais de energia eólica e solar travam uma disputa judicial sobre o tema com a agência reguladora Aneel, que recentemente conseguiu derrubar no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) uma liminar favorável aos geradores nos pagamentos. Algumas empresas também estão entrando na Justiça com ações individuais.

O regulador vem se posicionando na Justiça contra a ampliação dos pagamentos principalmente por preocupações com os custos aos consumidores de energia, já que esses ressarcimentos são custeados por meio de encargo embutido na conta de luz.