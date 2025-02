Governo publica MP que libera recursos retidos do saque-aniversário do FGTS para demitidos

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal publicou nesta sexta-feira a medida provisória que libera temporariamente o saque de recursos retidos do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores demitidos que optaram pela modalidade.

A MP libera o saque de cerca de R$12 bilhões para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e esta sexta-feira.

A primeira parcela dos pagamentos será feita nos dias 6, 7 e 10 de março no valor de até R$3 mil, de acordo com o saldo disponível na conta de FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$3 mil, será paga a partir de 17, 18 e 20 de junho.