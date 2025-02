Ibovespa tem queda leve com Petrobras e Vale; Eletrobras é destaque de alta

- FLEURY ON subia 4,68%, em meio ao resultado do último trimestre do ano passado, com lucro líquido de R$84 milhões, praticamente em linha com o esperado pelo mercado. O grupo também anunciou distribuição de R$254 milhões em dividendos.

- BRASKEM PNA cedia 2,79%, ampliando a sequência de quedas para nove pregões. Na madrugada de quinta-feira, a petroquímica divulgou prejuízo de US$967 milhões no quarto trimestre, três vezes acima do resultado negativo apurado no mesmo período de 2023. Em entrevista a jornalistas na véspera, o presidente da empresa disse que não vê uma recuperação desse ciclo de baixa da indústria petroquímica global nos próximos cinco anos e que por isso a empresa começou a se movimentar para enfrentar tal cenário.

- TOTVS ON recuava 1,9% após anunciar decisão de se retirar do processo para a aquisição da empresa de software Linx, controlada pela StoneCo. A companhia havia demonstrado interesse na compra da Linx no ano passado e informou repetidas vezes que avaliava uma proposta pelo ativo. A ação vinha de três altas seguidas, período em que acumulou uma valorização de mais de 4%.

- LOCALIZA ON caía 0,51%. A empresa de aluguel de carros e gestão de frotas publicou na noite da véspera que teve lucro líquido consolidado de R$837 milhões no quarto trimestre, alta de 18,7% ante o mesmo período de 2023. O grupo também anunciou manutenção da previsão de depreciação bruta anualizada para o primeiro trimestre de R$6.300 a R$7.300 por carro para a divisão de aluguel de R$6.800 a R$7.800 para gestão de frotas. O conselho de administração também aprovou R$1,68 bilhão em juros sobre capital próprio.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,09%, em dia mais negativo no setor, com BANCO DO BRASIL ON perdendo x0,61%, BRADESCO PN caindo 0,78% e SANTANDER BRASIL UNIT cedendo 0,95%.