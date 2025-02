Inflação mais baixa e crescimento fraco reforçam argumentos a favor de cortes de juros pelo BCE

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - As perspectivas de inflação na zona do euro melhoraram, enquanto o crescimento permaneceu fraco, mostraram novos dados nesta sexta-feira, solidificando os argumentos a favor de novos cortes na taxa de juros pelo Banco Central Europeu para estimular uma economia que está estagnada há quase dois anos.

Os custos dos empréstimos já caíram, mas o bloco está estagnado, uma vez que o setor industrial está em recessão, os consumidores não estão dispostos a gastar e as empresas, preocupadas com uma guerra comercial em grande escala com os Estados Unidos, estão retendo os investimentos.