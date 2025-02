Maioria dos ministros do STF confirma decisão de Dino sobre emendas parlamentares

O julgamento no STF vai até 5 de março, e os parlamentares aguardam um desfecho positivo do caso para destravar as negociações e votar o Orçamento de 2025, além de garantir a liberação de emendas parlamentares deste ano e de anos anteriores.

O impasse em relação a rastreabilidade e transparência das emendas parlamentares vem se arrastando há meses e chegou a gerar desgastes na relação entre os Poderes.

Mesmo com a homologação do acordo, a decisão de Dino contém ressalvas em que, por exemplo, recursos de emendas não podem ser liberados quando o ordenador de despesas do Executivo detectar impedimentos técnicos, que devem ser justificados caso a caso, com base na legislação ou em decisões do Supremo.

Esse acordo também ocorre no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atravessa, em seu terceiro mandato, a pior aprovação, o que pode aumentar a cobrança de parlamentares por emendas para dar apoio às votações de interesse do Executivo.

(Reportagem de Ricardo Brito)