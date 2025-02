México propôs igualar tarifas dos EUA sobre China, diz Bessent

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira que o México propôs igualar as tarifas dos EUA sobre a China, em um movimento que ele descreveu como "muito interessante" e que o Canadá deveria acompanhar.

As principais autoridades mexicanas se reuniram com membros do gabinete de Trump nesta semana para negociações comerciais antes do prazo final de 4 de março, quando as tarifas propostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações mexicanas e canadenses devem entrar em vigor juntamente com uma taxa adicional de 10% sobre as importações chinesas.