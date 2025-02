Minério de ferro registra perda mensal por preocupações com exportação de aço da China

Enquanto isso, deficiências no esquema de trocas de bens de consumo na China, que poderia reduzir as despesas com produtos não subsidiados e reduzir gastos futuros, estão aumentando a pressão sobre as autoridades para que revelem políticas voltadas para o consumidor com um impacto de longo prazo quando o parlamento da China iniciar sua reunião anual em 5 de março.

Além disso, a atividade fabril da China deve ter contraído em fevereiro pelo segundo mês seguido, mantendo vivos os apelos por ainda mais estímulos para sustentar a demanda local deprimida.

(Reportagem de Michele Pek)