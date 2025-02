Municípios afetados pela Samarco querem mais prazo para avaliar acordo e abrem nova ação

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Associação Mineira de Municípios (AMM) ingressará com um requerimento em ação que está em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a prorrogação por seis meses do prazo para que as cidades possam avaliar a adesão ao acordo de Mariana, que prevê compensações pelo rompimento de barragem em novembro de 2015.

Paralelamente, nesta sexta-feira, 21 municípios de Minas e Espírito Santo entraram com nova ação civil pública contra a Samarco e suas controladoras (Vale e BHP) pedindo R$46 bilhões adicionais por conta do desastre, segundo documento visto pela Reuters.