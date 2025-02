ONS vê chuvas abaixo da média nas hidrelétricas do país em março e alta de 3,5% na carga

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estimou nesta sexta-feira que as hidrelétricas de todo o país terão chuvas abaixo da média em março, após um período mais chuvoso que ajudou a recuperar os reservatórios desde o final do ano passado.

Para o Sudeste e Centro-Oeste, que abriga os maiores reservatórios hidrelétricos, o ONS estimou chuvas equivalentes a 65% da média histórica no próximo mês.

As precipitações permitirão que o nível de reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste chegue a 71,6% ao final de março, versus 68,5% atualmente.