Operadores mantêm apostas em corte de juros pelo Fed em junho após dados de inflação

(Reuters) - Operadores de contratos futuros vinculados à taxa de juros do Federal Reserve mantinham as apostas nesta sexta-feira de que o banco central dos Estados Unidos voltará a cortar os juros em junho, depois que dados mostraram que a inflação subiu de acordo com o esperado em janeiro.

Eles ainda veem um segundo corte como provável em setembro.

A taxa anual do índice PCE -- o indicador de inflação preferido do Fed -- desacelerou para 2,5% no mês passado, de 2,6% em dezembro, enquanto o núcleo do PCE passou a subir 2,6% em janeiro, de 2,9% no mês anterior, em dado revisado para cima, segundo o Departamento de Comércio.