Petrobras vai incluir mais 4 navios em seu plano, elevando contratações para 48, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai incluir a contratação da construção, até 2026, de mais quatro navios em seu plano de negócios, o que elevaria para 48 o número de novas embarcações para apoiar suas operações, disse a presidente da companhia Magda Chambriard, à Reuters.

O reforço da frota de navios da Petrobras acontece diante da expectativa de um crescimento da produção de petróleo no mar nos próximos anos, com a entrada de mais unidades no campo gigante de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.