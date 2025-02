Petróleo cai com disputa na Casa Branca, tarifas e exportações do Iraque

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e se encaminharam para sua primeira queda mensal desde novembro, após os mercados assistirem uma discussão no Salão Oval entre os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, enquanto se preparavam para novas tarifas de Washington e a decisão do Iraque de retomar as exportações de petróleo da região do Curdistão.

Os contratos futuros do petróleo Brent, que expiraram nesta sexta-feira, fecharam a US$73,18 por barril, uma queda de 1,16%. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA terminaram a US$69,76 por barril, perdendo 0,84%.