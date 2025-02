Presidente do Fed de Cleveland prevê cortes constantes em balanço patrimonial do BC dos EUA

"Acredito que a política monetária possa ser paciente ao avaliarmos o caminho a seguir", mesmo com um mercado de trabalho saudável e um arrefecimento desigual das pressões inflacionárias, disse Hammack em um discurso antes da entrevista.

"Isso provavelmente significará manter a taxa de juros estável por algum tempo."

Na entrevista, ela disse que não espera um aumento da taxa se as pressões inflacionárias permanecerem acima da meta de 2% do Fed, mas as chances de tal movimento não são zero.

Hammack também disse que os dados recentes que sugerem que o público pode estar se preparando para uma inflação mais alta estão em seu radar, mas até agora, no que diz respeito às expectativas de pressões futuras de preços, "acho que (as expectativas) ainda estão ancoradas".

Ela disse que é muito cedo para dizer o que o regime de tarifas do governo do presidente Donald Trump significa para a inflação, e que tudo depende do que for feito e de como os outros países responderão.