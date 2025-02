Revolut amplia oferta de serviços financeiros no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A fintech britânica Revolut anunciou nesta sexta-feira que passou a disponibilizar transferências e pagamentos via Pix, cartões de débito e boleto como opções para pagamentos de contas para clientes no Brasil, ampliando seus serviços financeiros no país para além da sua conta global.

A Revolut, com mais de 50 milhões de clientes em todo mundo, passa agora a competir diretamente com bancos tradicionais e digitais no mercado brasileiro, como Itaú Unibanco, Santander, Nubank e Inter.

A plataforma fundada em 2015 no Reino Unido se popularizou pela sua oferta de conta multimoedas e cartão internacional, rivalizando atualmente com players como Wise e Nomad. A Revolut deu início às operações no Brasil em 2023, como conta global.