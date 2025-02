Seca e calor geram apreensão para 2ª safra de milho de MS, diz EarthDaily Agro

"A seca explica a produtividade abaixo do esperado para as lavouras de soja no Estado e atenção para o início do ciclo do milho", disse analista de cultura da EarthDaily Agro, Felippe Reis.

A avaliação foi feita em momento em que uma "intensa onda de calor" está se intensificando em quase todo o Brasil e deverá elevar as temperaturas em até 7°C acima da média histórica, segundo a EarthDaily Agro.

No Rio Grande do Sul, os termômetros podem ultrapassar os 40°C, "aumentando o estresse térmico das lavouras e acelerando a evapotranspiração, o que reduz ainda mais a umidade do solo". O Estado gaúcho, que já teve sua safra de soja afetada, também precisaria de umidade, já que tem boa parte das áreas se desenvolvendo nos campos.

O analista ressaltou que em outras regiões do Centro-Oeste e do Sul do país, apesar das chuvas registradas recentemente, os volumes permaneceram abaixo da média, favorecendo o desenvolvimento dos trabalhos de colheita da soja e de plantio do milho.

"Em Goiás e Minas Gerais, a seca deve persistir até meados de março sem impactos imediatos, mas com risco potencial caso o déficit hídrico se prolongue", alertou a empresa de monitoramento agrícola.

Para as próximas semanas, a tendência é de que a baixa umidade continue predominando em grande parte do Brasil, com poucas áreas recebendo chuvas acima da média, acrescentou.