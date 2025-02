Taxas dos DIs disparam após indicação de Gleisi para secretaria e bate-boca na Casa Branca

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,96%, ante o ajuste de 14,8% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 15,025%, em alta de 25 pontos-base ante o ajuste de 14,74%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,14%, em alta de 32 pontos-base ante 14,818% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 15,12%, ante 14,803%.

As taxas futuras avançaram já na primeira metade do dia, dando continuidade ao movimento mais recente de recomposição de prêmios na curva e com investidores se posicionando para o período de Carnaval no Brasil.

Mas o movimento se intensificou no início da tarde, após o anúncio de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Gleisi -- uma crítica contumaz do Banco Central e da austeridade fiscal -- para a pasta de Relações Institucionais, responsável pela articulação com o Congresso.

“Acho que a ida da Gleisi para a articulação política é bem ruim, por alguns motivos. Primeiro, porque a Gleisi faz parte desta área mais radical e retrógrada do PT, ligada a movimentos sociais e sem muita afinidade ou compromisso com ajuste fiscal. Ela é sempre crítica ao que se fala de ajuste fiscal”, ponderou Gustavo Jesus, sócio da RGW Investimentos.

“E esta vaga de articulação política demanda muita capacidade de comunicação e articulação. Você precisa formar consensos, convencer, e a gente sabe que este não é muito o estilo da Gleisi”, acrescentou.