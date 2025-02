UE planeja ações para elevar demanda por veículos elétricos e exigir baterias locais

O esboço, visto pela Reuters nesta sexta-feira, fará propostas aos 27 Estados-membros da UE sobre ações que eles podem tomar para acelerar a adoção de veículos elétricos em frotas de carros de empresas, que representam cerca de 60% do mercado de carros novos do bloco.

A UE também trabalhará com os países para avaliar a melhor forma de incentivar a compra de veículos elétricos e as opções de financiamento para eles. Uma das propostas é a de que veículos pesados com emissão zero sejam isentos de taxas rodoviárias.

As vendas de novos VEs caíram 5,9% em 2024, de acordo com a Acea, a associação de fabricantes de automóveis da UE, que diz que a infraestrutura de carregamento limitada foi parcialmente culpada pelo desempenho. O fim abrupto dos subsídios da Alemanha e a escassez de VEs baratos até agora também contribuíram.

O esboço reconhece que a indústria automotiva europeia corre o risco de perder participação de mercado em tecnologia de veículos elétricos e enfrenta custos significativamente mais altos em relação aos concorrentes em componentes de veículos elétricos, principalmente baterias, que representam 30-40% do valor de um carro típico.

O documento diz que haverá cada vez mais requisitos de conteúdo europeu para células de bateria e componentes vendidos em veículos elétricos na União Europeia.

O executivo da UE também analisará o suporte para empresas que produzem baterias na UE. Isso pode estar disponível para companhias estrangeiras, desde que estejam em parceria com empresas da UE para permitir o compartilhamento de expertise e tecnologia.