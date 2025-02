Wall St avança apesar de dados ruins sobre gastos do consumidor nos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com os investidores em busca de risco apesar de dados que mostraram que os gastos dos consumidores norte-americanos caíram em janeiro, exacerbando as preocupações de que a maior economia do mundo pode estar estagnada.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que a inflação de janeiro subiu em linha com as expectativas. Entretanto, os gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da economia dos Estados Unidos, caíram 0,2% após um aumento revisado para cima de 0,8% em dezembro.

"A maior parte disso eu atribuiria a um esfriamento da economia, o que representa um dilema para o Federal Reserve, no sentido de que você ainda tem inflação e uma economia que está se movendo para baixo", Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.