A produção industrial da China em fevereiro atinge a maior alta em três meses, mas a guerra tarifária dos EUA obscurece as perspectivas

Ainda não se sabe se a recuperação pode ser sustentada em meio a uma guerra comercial que foi iniciada pela primeira leva de tarifas punitivas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice oficial dos gerentes de compras (PMI) subiu de 49,1 no mês anterior para 50,2 em fevereiro, o maior valor desde novembro, superando as previsões dos analistas em uma pesquisa da Reuters de 49,9. O PMI não manufatureiro, que inclui serviços e construção, subiu de 50,2 em janeiro para 50,4.

Espera-se que os formuladores de políticas chineses anunciem metas econômicas e novos apoios de políticas na próxima semana, no encontro de alto nível em Pequim, no qual os investidores também ficarão atentos a sinais de mais apoio ao setor imobiliário em dificuldades e às incorporadoras locais endividadas.

A economia chinesa de US$ 18 trilhões atingiu a meta de crescimento do governo de "cerca de 5%" em 2024, embora de forma desigual, com as exportações e a produção industrial superando em muito as vendas no varejo, enquanto o desemprego permaneceu persistentemente alto.

Espera-se que Pequim mantenha a mesma meta de crescimento para este ano, mas os analistas estão incertos quanto à rapidez com que os formuladores de políticas podem reanimar a demanda lenta, especialmente devido à intensificação das tensões comerciais com os EUA.

"Como os dados do PMI são medidos mês a mês, eles podem ser afetados por fatores sazonais relacionados ao Festival da Primavera em janeiro e fevereiro", disse Zhang Zhiwei, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.