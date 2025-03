Desaceleração da indústria da zona do euro mostra sinais de abrandamento em fevereiro, segundo o PMI

LONDRES (Reuters) - A desaceleração de longa data no setor industrial da zona do euro mostrou mais sinais de abrandamento no mês passado, com a demanda caindo no ritmo mais lento em quase três anos, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) final do setor industrial da zona do euro, compilado pela S&P Global, saltou para 47,6 em fevereiro, acima da estimativa preliminar de 47,3 e mais próximo da marca de 50 que separa crescimento da contração.

O índice tem estado abaixo de 50 desde meados de 2022, mas subiu para 46,6 em janeiro, depois de ter caído em dezembro.