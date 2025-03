Domínio comercial da China na América do Sul modera influência de Trump

Impulsionadas pelos gigantes de commodities Brasil, Chile, Peru e Argentina, as exportações da América do Sul para a China mais que dobraram na última década, enquanto os embarques para os Estados Unidos aumentaram apenas ligeiramente, mostra análise dos dados de comércio exterior feita pela Reuters.

Isso tornou o enorme mercado da China inestimável para líderes regionais que enfrentam, em geral, baixo crescimento e alto endividamento, e fortaleceu o poder de Pequim na região, mesmo com governos não alinhados ideologicamente.

"VALENTÃO DA VIZINHANÇA"

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em comentários no final de janeiro, descartou como "absurdo" o risco de países sul-americanos como a Colômbia serem empurrados mais em direção à China, apontando para as vitórias céleres que seu governo obteve nas últimas semanas.

Ameaças tarifárias levaram o México à mesa de negociações sobre comércio e a comprometer tropas para reforçar a fronteira com os EUA, enquanto uma promessa de tomar a principal rota comercial do Canal do Panamá à força fez com que o país saísse do plano de infraestrutura do Cinturão e Rota da China. Colômbia e Estados Unidos fecharam um acordo depois que um bloqueio em voos de deportação levou os dois países à beira de uma guerra comercial.

Ryan Berg, diretor do think-tank bipartidário de Washington Center for Strategic and International Studies (Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais) disse que Trump está, na verdade, dando mais atenção à América Latina, com Rubio, que fala espanhol, visitando a região em sua primeira viagem ao exterior. Mas é necessário um equilíbrio entre negligência e ameaça.