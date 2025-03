Gastos com construção nos EUA diminuem inesperadamente em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos EUA caíram inesperadamente em janeiro, puxados por um declínio nos gastos com construção de casas multifamiliares.

O Departamento de Comércio informou na segunda-feira que os gastos com construção caíram 0,2%, após um aumento não revisado de 0,5% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters esperavam que os gastos com construção ficassem inalterados. Os gastos com construção aumentaram 3,3% em uma base anual em janeiro.

Os gastos com projetos de construção privada caíram 0,2%. O investimento em construção residencial caiu 0,4%, mas os gastos com novos projetos unifamiliares aumentaram 0,6%.