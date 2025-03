Indústria dos EUA fica estável em fevereiro, mas dados indicam prejuízos iminentes com tarifas

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI diminuiria para 50,6.

A queda no PMI refletiu quedas em outras medidas de confiança, conforme o governo do presidente Donald Trump eleva tarifas sobre produtos importados.

Os fabricantes nacionais dependem muito de matérias-primas importadas. Em seu primeiro mês no cargo, Trump emitiu uma série de ordens tarifárias.

Uma tarifa de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses entrará em vigor na terça-feira, depois de ter sido adiada por um mês, juntamente com uma tarifa extra de 10% sobre as importações chinesas, além dos 10% já impostos. Os analistas alertaram sobre as consequências financeiras para as montadoras americanas e outras empresas que fabricam veículos no México e no Canadá para serem vendidos nos Estados Unidos.

Outras taxas destinadas a aço, alumínio e veículos automotores importados entrarão em vigor em breve ou estão em desenvolvimento acelerado.

O subíndice de novos pedidos prospectivo da pesquisa ISM caiu para 48,6 no mês passado, de 55,1 em janeiro. A produção nas fábricas quase parou depois de ter se recuperado no mês anterior.