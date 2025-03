Inflação da zona do euro cai, impulsionando apostas de corte de juros pelo BCE

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro caiu um pouco menos do que o esperado no mês passado, mas seu componente mais observado também caiu, selando expectativa de outro corte na taxa de juros do BCE na quinta-feira e solidificando as apostas de mais flexibilização da política nos próximos meses.

A inflação dos preços ao consumidor nas 20 nações que compartilham o euro desacelerou para 2,4% em fevereiro, de 2,5% no mês anterior, um pouco acima das expectativas de 2,3% e aproximando-se um pouco mais da meta de 2% do Banco Central Europeu, mostraram dados do Eurostat na segunda-feira.